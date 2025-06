PistoiaRagazzi Manifestazione d’interesse

PistoiaRagazzi apre le porte a idee innovative per il futuro dell’educazione! La manifestazione di interesse, rivolta ai soggetti del territorio, invita a proporre progetti che arricchiranno i percorsi educativi 2025/2026. Con un massimo di cinque proposte per soggetto, questa è l’occasione per contribuire attivamente alla crescita e al benessere dei giovani pistoiesi. Non perdere l’opportunità di essere protagonista del cambiamento!

PISTOIA Aperta la manifestazione di interesse per aggiornare e implementare i percorsi educativi 20252026 del Progetto PistoiaRagazzi. Il termine per l'invio delle manifestazioni di interesse è martedì 24 giugno. L'invito è rivolto ai soggetti del territorio, che possono presentare massimo cinque progetti, interessati a promuovere le proprie proposte educative. Gestito dal servizio Educazione e Istruzione del Comune, PistoiaRagazzi mira a rafforzare il dialogo tra i bambini, i giovani e la città attraverso percorsi, attività culturali, artistiche e formative per valorizzare le realtà educative del territorio pistoiese.

