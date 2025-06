Pistocchi svela | Inzaghi? Ha chiesto solo a un giocatore dell’Inter di seguirlo in Arabia

Maurizio Pistocchi svela nuovi retroscena sull’addio di Simone Inzaghi all’Inter, rivelando che l’ex allenatore ha chiesto a un solo giocatore nerazzurro di seguirlo in Arabia. Secondo il giornalista, l’accordo con l’Al Hilal era stato stabilito già prima della Finale di Champions League, intorno al 10 maggio. Ma chi è il fortunato? Scopriamo insieme i dettagli che stanno facendo discutere il mondo del calcio.

Pistocchi, il giornalista è tornato sull’addio di Simone Inzaghi all’Inter: le sue dichiarazioni. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha fornito sui propri social ufficiali ulteriori dettagli sull’addio di Simone Inzaghi all’ Inter. Secondo Pistocchi, così come confermato anche dall’Al Hilal, l’accordo per il nuovo ruolo di Inzaghi era già stato definito ben prima della Finale di Champions League, precisamente intorno al 10 maggio 2025, con trattative che sarebbero iniziate almeno un mese prima LE PAROLE DI MAURIZIO PISTOCCHI – « Dunque l’Al Hilal conferma quello che avevo scritto e che era abbastanza facile da capire: l’accordo con Inzaghi era stato chiuso ben prima della Finale di Champions – secondo quanto mi risulta, intorno al 10 maggio, con le trattative che erano iniziate almeno un mese prima. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pistocchi svela: «Inzaghi? Ha chiesto solo a un giocatore dell’Inter di seguirlo in Arabia»

In questa notizia si parla di: inzaghi - pistocchi - inter - svela

Pistocchi: «L’Inter perde la finale sul piano fisico e tattico. Dubbi sull’operato di Inzaghi» - Dopo la deludente finale di Monaco, le critiche si scatenano e Maurizio Pistocchi non risparmia Simone Inzaghi.

La Juventus celebra il 5 maggio 2002, tifosi in delirio: e Pistocchi svela un retroscena su Poborsky; “Voleva dare rigore all’Inter”: la verità di Pistocchi sull’audio Var sparito; Pistocchi: Chi vincerà questo campionato a ciapanò? Negli ultimi 13 anni solo in tre occasioni chi è in testa ha avuto 71 punti dopo 33 turni.

Pistocchi: "La vera data dell'accordo tra Inzaghi e l'Al-Hilal. Ha chiesto ad un interista di seguirlo" - In un post su X il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha raccontato un retroscena sull'addio di Inzaghi all'Inter. Da msn.com

Inzaghi ribatte a Marotta: "Accuse ingiuste, l'Inter era al corrente" - La cosa importante è che si è chiuso un ciclo e ne è iniziato un altro. Scrive informazione.it