Piscina Cappuccini i cancelli restano chiusi | Carbone FdI pretende risposte

Mi sono recato questa mattina alla Piscina Cappuccini, ma i cancelli restano chiusi e la vasca è vuota, suscitando grande delusione tra cittadini e frequentatori. Fratelli d’Italia, rappresentata dal consigliere Dario Carbone, chiede risposte immediate per capire quando l’impianto potrà tornare a essere operativo e garantire un servizio essenziale alla comunità. La situazione richiede interventi urgenti, perché il rispetto degli impegni non può più essere rimandato.

Cancelli chiusi, vasca vuota. Questa la desolazione della piscina Cappuccini di cui si attende ancora l'apertura. Stamane il consigliere di Fratelli d'Italia Dario Carbone ha richiesto nuovamente aggiornamenti sulla situazione dell'impianto. "Mi sono recato questa mattina alla Piscina.

