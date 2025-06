Pisa fatta per l’arrivo di Gilardino | c’è l’accordo come nuovo allenatore

Il Pisa ha scelto il suo nuovo timoniere, ponendo fine all’era Inzaghi: Alberto Gilardino è pronto a guidare i nerazzurri nella prossima stagione. Dopo settimane di attesa e rumors, la decisione ufficiale è ormai presa, con tutti gli occhi puntati sulla rivoluzione tecnica che attende il club toscano. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante svolta e le prospettive future del Pisa sotto la guida del grande ex calciatore.

Le ultime sul nuovo allenatore del Pisa dopo l’addio di Inzaghi, con la scelta su Alberto Gilardino. Tutti i dettagli in merito Il Pisa ha trovato il sostituto di Pippo Inzaghi: come riportato da Sky Sport, sarà Alberto Gilardino a guidare la squadra toscana nella prossima stagione. La decisione è ormai definitiva e manca solo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa, fatta per l’arrivo di Gilardino: c’è l’accordo come nuovo allenatore

Pisa Sporting Club: in lizza Zanetti, Pirlo, Vanoli, Gilardino e De Rossi per la panchina - Il Pisa Sporting Club si prepara a una svolta entusiasmante in vista della prossima stagione! Con nomi di grande spessore come Zanetti, Pirlo e De Rossi in lizza per la panchina, il club nerazzurro punta a un futuro ambizioso.

