Pirelli ripropone in edizione limitata il primo P Zero

Celebrando quarant’anni di innovazione, Pirelli rivisita in edizione limitata il leggendario P Zero, il primo della sua famiglia. Un omaggio alla storia e all’evoluzione delle performance, che oggi rappresenta un punto di riferimento per sicurezza e affidabilità su strada. Questa iniziativa sottolinea come un’icona possa rappresentare tanto passato quanto futuro, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo della mobilità.

(Adnkronos) – A quarant’anni dalla nascita del marchio P Zero, Pirelli ricrea il primo pneumatico con tale nome, il capostipite di una famiglia di prodotti – arrivata alla quinta generazione – che oggi è sinonimo di performance e sicurezza. Da questo pneumatico è nata infatti un’intera linea pensata per tutte le esigenze della mobilità di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: pirelli - primo - zero - ripropone

Pirelli entra in scena in MotoGP: primo test a Misano a settembre - Pirelli fa il suo grande debutto in MotoGP con il primo test a Misano di settembre, segnando l’inizio di un entusiasmante viaggio verso il 2027.

Pirelli ripropone in edizione limitata il primo P Zero; Pirelli, torna il primo P Zero di Lancia Delta S4 Stradale; Porsche presenta la nuova 911 Dakar.

Pirelli ripropone in edizione limitata il primo P Zero - Fu sviluppato per la Lancia Delta s4 stradale, versione attuale simile nell'aspetto a quella originale ma aggiornata in materiali e tecnologie ... Riporta adnkronos.com

Pirelli, torna il primo P Zero di Lancia Delta S4 Stradale - A quarant'anni dalla nascita del marchio P Zero, Pirelli ricrea il primo pneumatico con questo nome, il capostipite di una famiglia di prodotti sinonimo di performance e sicurezza, oggi è arrivata all ... Scrive ansa.it