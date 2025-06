Pirelli P Zero edizione limitata per celebrare un mito nato con la Lancia Delta S4 Stradale

Perché ricordare un’icona? Perché celebrare i 40 anni di un mito come la Lancia Delta S4 Stradale, attraverso una tiratura limitata di Pirelli P Zero fedeli all’originale. Un’occasione unica per appassionati e collezionisti di rivivere un’epoca straordinaria, combinando storia e innovazione su strada. Solo 40 set disponibili: un tesoro che trasuda passione e tradizione.

A quarant’anni dal debutto, Pirelli celebra il P Zero con una riedizione fedele all’originale sviluppato per la leggendaria Lancia Delta S4 Stradale: solo 40 set. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pirelli P Zero, edizione limitata per celebrare un mito nato con la Lancia Delta S4 Stradale

