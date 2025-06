Pirelli entra in scena in MotoGP | primo test a Misano a settembre

Pirelli fa il suo grande debutto in MotoGP con il primo test a Misano di settembre, segnando l’inizio di un entusiasmante viaggio verso il 2027. Il marchio della ‘P lunga’ si prepara a sviluppare le gomme che vestiranno tutta la griglia, collaborando con i migliori costruttori e testando innovazioni su moto-laboratorio. Un momento cruciale per il futuro delle corse, dove tecnologia e passione si incontrano sotto il segno della velocità e della sicurezza.

Il marchio della ‘P lunga’ è pronto a iniziare lo sviluppo delle gomme che calzeranno tutta la griglia della MotoGP nel 2027. In pista i tester ufficiali dei 5 costruttori della classe regina e speciali “moto-laboratorio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pirelli entra in scena in MotoGP: primo test a Misano a settembre

In questa notizia si parla di: motogp - pirelli - entra - scena

Nuova puntata di Pronti…VIAAA! in arrivo! Dalla griglia al divano, questa settimana si parla di MotoGP a Silverstone e F1 a Montmeló ! Sorpassi, strategie, colpi di scena… e qualche staccata che fa venire i brividi. Il tutto dallo showroom Citroën Vai su Facebook

Pirelli entra in scena in MotoGP: primo test a Misano a settembre; Scambio concluso e addio MotoGP: ha firmato per molti anni; Le bertucce della MotoGP, il dissing Bulega vs Bassani, la data zero di Pirelli e i “vecchi con la voglia”: ecco il non raccontato del week end di SBK a Misano.

Colpo di scena: Michelin lascia la MotoGP a fine 2026, dal 2027 arriva Pirelli! - Michelin, dunque, abbandonerà il Circus delle due ruote dopo ben 11 stagioni, visto che è tornata sulla scena nel 2016 ... Segnala msn.com

Lascia la MotoGp, c’è anche la data: adesso è ufficiale - colpi di scena non mancheranno in pista, mentre al di fuori del tracciato è già arrivato un cambiamento importante per il prossimo futuro del motomondiale. Si legge su diregiovani.it