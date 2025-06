Pioggia forte e ritorna la paura | Basta non si può vivere così Da Osimo a Marcelli comitati degli alluvionati sulle barricate

La pioggia battente riaccende l’incubo alluvione: cittadini e comitati si mobilitano tra Osimo, Marcelli e Castelfidardo per chiedere interventi urgenti e salvaguardare la loro terra. La paura di un ritorno alle drammatiche esondazioni spinge tutti a scendere in piazza, determinati a non lasciare più nulla al caso. È tempo di agire con decisione: la tutela del territorio è una priorità imprescindibile.

OSIMO - Da Marcelli a Osimo passando per Castelfidardo. Tutti mobilitati per la regimazione idraulica. La pioggia delle ultime ore ha fatto tornare la paura agli alluvionati del settembre scorso. In. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pioggia forte e ritorna la paura: «Basta, non si può vivere così». Da Osimo a Marcelli, comitati degli alluvionati sulle barricate

