Piogge e critiche e instabilità Sottocorona | dove si scatena la furia del tempo

Le piogge incessanti, le critiche e l’instabilità si scatenano sotto la sottile cortina di nuvole, lasciando spazio a un clima imprevedibile e spesso tumultuoso. Ma cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni? Analizzando le ultime due settimane di giugno, il meteorologo Paolo Sottocorona ci guida attraverso le immagini satellitari e i dati più recenti, svelando cosa aspettarci dal cielo e dall’atmosfera. Scopriamolo insieme, perché il tempo è sempre una sorpresa!

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? A fare un quadro delle ultime due settimane di giugno è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: "Nelle foto di ieri dal satellite si vedevano due nuclei, uno sull'Adriatico e uno sul Tirreno, non sull'Appennino, poi altre zone al sud, quindi l'instabilità era presente al centro-sud e non al nord, se non in misura minima. Nell'immagine di questa mattina i nuclei ci sono ancora e ci sono dei temporali sulla parte Adriatica, qualcuno ancora sulla parte Tirrenica e qualcosa sul basso Tirreno". Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: "La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, evidenza che i fenomeni più intensi sono sul basso Lazio, poi soprattutto la Campania, sia la zona interna che la zona costiera, con precipitazioni molto abbondanti, abbondantissime e quindi critiche in un certo senso.