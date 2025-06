Pio Esposito Inter si allontana l’ipotesi della permanenza | il ragazzo può rimanere solo a una condizione!

Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, sembra allontanarsi dalla possibilità di restare in nerazzurro in modo definitivo, ma c’è un’ultima chance: il suo ritorno in prima squadra dipenderà principalmente dal suo recupero dall’infortunio. Con il possibile esordio contro il River Plate alle porte, il futuro del 2005 si scrive ancora tra sogni e sfide. Riuscirà a conquistare il suo posto nel cuore dei tifosi e della società? Solo il campo dirà la sua.

Pio Esposito Inter, gli agenti del calciatore pensano a una cessione. Il ragazzo può rimanere a una sola condizione, la notizia nel nostro articolo. Smaltirà il suo infortunio probabilmente entro la sfida contro il River Plate, poi Francesco Pio Esposito potrà esordire con la prima squadra dell' Inter. Il ragazzo del 2005 è uno dei talenti più chiacchierati d'Italia dopo i 19 gol nella scorsa stagione con la maglia dello Spezia e i tifosi chiedono a gran voce la sua permanenza. Avendolo già allenato ottenendo ottimi risultati con la Primavera, C ristian Chivu lo conosce particolarmente bene ed è pronto a inserirlo nella mischia.

