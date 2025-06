Pini pronto soccorso chiuso per lavori I pazienti dirottati al Cto di Bignami

È un cambiamento importante quello che riguarda il pronto soccorso dell’ospedale Gaetano Pini di Milano: a partire dalla mezzanotte di domenica 29 giugno 2025, i pazienti saranno dirottati al CTO di Bignami, segnando una nuova fase nella gestione delle emergenze ortopediche in città. Un passaggio essenziale per garantire continuità e qualità assistenziale, anche se comporta inevitabili adattamenti per chi si rivolgeva storicamente al Pini.

Non c’è un modo più delicato per dirlo: il pronto soccorso dell’ ospedale Gaetano Pini di Milano, punto di riferimento per emergenze ortopediche autopresentate anche tipiche della bella stagione – dall’incidente di calcetto al bimbo che si fa male giocando all’oratorio alll’anziano caduto in casa – non sarà dei nostri quest’estate. A mezzanotte di domenica prossima, 29 giugno 2025, il reparto d’emergenza-urgenza del centralissimo presidio di via Quadronno 25 chiude temporaneamente i battenti per lavori, fino al 7 settembre 2025. Le sue attività di pronto soccorso saranno trasferite nell’altro ospedale dell’Asst (Azienda socio-sanitaria territoriale) “ortopedica”, vale a dire il Cto (Centro traumatologico ortopedico), in via Bignami 1 cioè all’estrema periferia Nord di Milano, al confine con Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pini, pronto soccorso chiuso per lavori. I pazienti dirottati al Cto di Bignami

