Pillole di Witch League | San Giorgio si tinge di ‘viola’ con Fabiano Parisi

Nel cuore di San Giorgio, la seconda edizione di Witch League sta conquistando il pubblico con energia e passione. Un torneo nato dall’idea di giovani appassionati, che in breve tempo ha trasformato il centro sportivo in un palcoscenico vibrante di talento e emozioni. Con Fabiano Parisi tra i protagonisti, l’atmosfera si infiamma: è il momento di scoprire come questa manifestazione sta scrivendo nuove pagine nel mondo del calcio amatoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti Una Wicth League che sta vivendo la sua seconda edizione, forse la prima reale se si considera lo scorso anno come quello sperimentale. In così poco tempo la manifestazione messa in piedi da un gruppo di giovani, volenterosi e appassionati, è stata capace di catalizzare l'attenzione di tante persone. Il centro sportivo a San Giorgio è sempre gremito, le partite sono di grande qualità , gol a biozzeffe ma soprattutto una grande attenzione che ha portato tante persone ad interessarsi di ciò che sta accadendo. Il calore dei tifosi della Zona Ovest è una novità assoluta, Alessandro Marotta rappresenta l'idolo emil giocatore da seguire, profuma ancora di professionismo.