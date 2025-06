Pilia Spaccamonti Cauduro Vs Film Society Bionomic Screening una sonorizzazione dal vivo al Cinema Massimo

Il 20 giugno 2025, il Cinema Massimo di Torino accoglie un evento unico: "Pilia/Spaccamonti/Cauduro Vs Film Society Bionomic Screening". Un’inedita sonorizzazione dal vivo interpretata dal talento del trio formato da Stefano Pilia, Paolo Spaccamonti e Andrea Cauduro, che trasformeranno un film in un’esperienza sensoriale coinvolgente. Preparati a vivere un connubio perfetto tra musica e cinema, un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte audiovisiva.

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta il 20 giugno 2025 alle ore 21:00 al Cinema Massimo l’appuntamento PiliaSpaccamontiCauduro Vs Film Society Bionomic Screening, una sonorizzazione dal vivo da parte del trio di musicisti Stefano Pilia, Paolo Spaccamonti e Andrea Cauduro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Pilia/Spaccamonti/Cauduro Vs Film Society Bionomic Screening, una sonorizzazione dal vivo al Cinema Massimo

In questa notizia si parla di: cauduro - cinema - pilia - spaccamonti

Tante prime visioni questa settimana al Cinema Massimo, e una retrospettiva dedicata al cinema di Luis Buñuel. Se invece sei alla ricerca del brivido, una selezione di film di Eli Roth ti aspetta per lasciarti senza fiato. Scorri le foto e scopri tutti i film in program Vai su Facebook

Pilia/Spaccamonti/Cauduro Vs Film Society Bionomic Screening, una sonorizzazione dal vivo al Cinema Massimo; Stefano Pilia, Paolo Spaccamonti e Andrea Cauduro VS Film Society Bionomic Screening; Una chitarra, cento sperimentazioni.

Pilia/Spaccamonti/Cauduro Vs Film Society Bionomic Screening, una sonorizzazione dal vivo al Cinema Massimo - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta il 20 giugno 2025 alle ore 21:00 al Cinema Massimo l’appuntamento Pilia/Spaccamonti/Cauduro Vs Film Society Bionomic Screening, una sonorizzazione dal ... Scrive torinotoday.it

Pilia Spaccamonti Utley - L'uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov - uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov curato da Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti che, per l’occasione, suoneranno dal vivo con Adrian Utley ... Secondo artribune.com