Pietro Labriola nuovo presidente di Asstel

L’Assemblea di Asstel ha scelto Pietro Labriola, amministratore delegato di TIMA, come nuovo presidente per il biennio 2025-2027, segnando un momento di rinnovamento e visione strategica per il settore delle telecomunicazioni. Succede a Massimo Sarmi, ringraziandolo per il suo inestimabile contributo. Il prossimo triennio sarà dedicato a potenziare l’efficacia dell’azione associativa, puntando a innovazione, sostenibilità e crescita condivisa, perché il futuro del settore si costruisce insieme.

L’Assemblea di Asstel, Assotelecomunicazioni ha eletto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tima, come nuovo Presidente per il biennio 2025-2027. Subentra a Massimo Sarmi, cui “va il ringraziamento degli associati per il lavoro svolto e il contributo che continuerà a dare”. Il programma di presidenza condiviso dall’Assemblea punta prima di tutto, si legge in una nota, “a rafforzare l’efficacia dell’azione associativa. Per questo viene introdotto un Gruppo di lavoro strategico operativo a supporto degli organi direttivi, pensato per garantire una rappresentanza ancora più coesa e orientata ai risultati di politica industriale della filiera delle telecomunicazioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

