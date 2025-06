Pietre e insulti contro don Antonio Coluccia al Quarticciolo

In un quartiere segnato da sfide e difficoltà, il gesto di solidarietà nei confronti di don Antonio Coluccia si fa più forte che mai. Dopo le recenti minacce e insulti, associazioni e politici si uniscono per difendere l’umanità e l’impegno di un sacerdote che, con coraggio, si batte contro lo spaccio e l’indifferenza. È fondamentale non lasciarci intimidire: la comunità deve rispondere con unità e determinazione.

"Solidarietà a don Antonio Coluccia insultato e minacciato ancora una volta al Quarticciolo". Lo scrive l'associazione Luce Sia dopo che il prete antispaccio sarebbe stato vittima di un'ennesima aggressione verbale. A esprimergli vicinanza anche il senatore di Fratelli d'Italia Marco Scurria. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Pietre e insulti contro don Antonio Coluccia al Quarticciolo"

Ieri sono tornato a Quarticciolo Roma. Ero lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato prete infame. Proseguirò il cammino. Le tenebre non prevarranno Vai su X

