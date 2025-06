Pieraccioni e la festa per i 30 anni de ' I laureati' Ceccherini | Con Leonardo un rapporto di amicizia quasi sessuale

Lunedì sera, a piazza Pitti, si è riunito un pubblico entusiasta per celebrare i 30 anni de "I laureati", il celebre film di Leonardo Pieraccioni. Un evento speciale, inserito nella rassegna "Apriti Cinema", che ha visto la proiezione gratuita di questo classico, arricchito dalla presenza di Pieraccioni e Ceccherini. Tra risate e ricordi, si è rafforzato quel legame di amicizia quasi sessuale che unisce i due comici, rendendo questa festa memorabile.

Lunedì sera sono stati festeggiati i primi 30 anni de "I laureati", l'indimenticabile film di Leonardo Pieraccioni. Per l'occasione, la pellicola è stata proiettata gratuitamente in piazza Pitti, nell'ambito della rassegna "Apriti Cinema". Un evento al quale non potevano certamente mancare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Pieraccioni e la festa per i 30 anni de 'I laureati'. Ceccherini: "Con Leonardo un rapporto di amicizia quasi sessuale"

In questa notizia si parla di: pieraccioni - anni - laureati - leonardo

Firenze, i 30 anni de ‘I Laureati’: proiezione con Pieraccioni in piazza Pitti - Firenze si prepara a celebrare un traguardo speciale: i 30 anni di "I Laureati", il film che ha conquistato il cuore di generazioni.

Appuntamento con Leonardo Pieraccioni per i 30 anni del film 'I Laureati' Vai su Facebook

I Laureati compie 30 anni, proiezione gratuita in Piazza Pitti con Leonardo Pieraccioni: Venite, tanto è a ufo; Pieraccioni e la festa per i 30 anni de 'I laureati'. Ceccherini: Con Leonardo un rapporto di amicizia quasi sessuale; I Laureati compie 30 anni: a Firenze film in piazza con Pieraccioni.

Pieraccioni, 30 anni da “I laureati”. “Mia figlia mi rimprovera perché sono rimasto un bischero” - “Un tributo a Monicelli, con dei poveri cristi perdenti: facevano casini micidiali ma in fondo lo ... Riporta msn.com

Pieraccioni e la festa per i 30 anni de 'I laureati'. Ceccherini: "Con Leonardo un rapporto di amicizia quasi sessuale" - A Firenze, in piazza Pitti, l'evento è stato presentato da Carlo Conti alla presenza del regista e dell'amico di sempre Massimo Ceccherini ... Secondo today.it