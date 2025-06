Pick- Roll Andrea Bargnani è il nuovo socio e brand ambassador | Sostenere una rete tra atleti appassionati e settore è un passo naturale per me

Andrea Bargnani, leggenda del basket italiano con 7.873 punti e tre maglie NBA, entra in Pick Roll come nuovo socio e brand ambassador. Questa collaborazione rappresenta un passo naturale nel sostenere una rete di atleti appassionati e il settore del basket, rafforzando la presenza di Pick Roll a livello nazionale e internazionale. Bargnani guiderĂ lo sviluppo delle attivitĂ B2B, costruendo relazioni strategiche con aziende, federazioni e partner istituzionali, portando il nostro progetto a nuovi traguardi.

