Piccole modifiche estetiche per Google Orologio che investono interruttori e meteo

La versione 7.14 di Google Orologio sta arrivando, portando con sé sostanziali miglioramenti estetici che coinvolgono interruttori e il widget meteo. Queste sottile novità mirano a rendere l’esperienza utente più fluida e piacevole, riflettendo l’attenzione di Google ai dettagli. Scopriamo insieme le principali modifiche e come queste nuove funzionalità possano migliorare il nostro modo di interagire con il dispositivo.

La versione 7.14 di Google Orologio è in rollout e porta con sé alcune piccole novità estetiche: scopriamo insieme di cosa si tratta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Piccole modifiche estetiche per Google Orologio che investono interruttori e meteo

In questa notizia si parla di: estetiche - google - orologio - modifiche

10 giugno 1944 - 10 giugno 2025 Il bombardamento di Arcidosso Il 10 giugno 2025 in ricordo del bombardamento di Arcidosso del 10 giugno 1944 sarà depositata una corona di alloro sotto l'arco dell'orologio La cerimonia, che si svolgerà con ritrovo alle ore Vai su Facebook

Google Orologio inizia il suo cammino verso Material 3 Expressive; Google Orologio: ecco come sarà l'app con Material 3 Expressive; Gmail su Wear OS cambia volto grazie allo stile Material 3 Expressive.

Google Orologio si prepara a un restyling con Material 3 Expressive - Google Orologio avanza verso un design più moderno e personalizzato, con miglioramenti estetici e funzionali in arrivo a breve per tutti. Come scrive tecnoandroid.it

Google Orologio inizia il suo cammino verso Material 3 Expressive - L'ultimo aggiornamento dell'app Google orologio porta con sé alcune piccole modifiche in stile Material 3 Expressive, diamo un'occhiata ... Riporta tuttoandroid.net