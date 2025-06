Piccini | Fate chiarezza sull’ospedale di Cagli

Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano e presidente dell’Unione montana del Catria e Nerone, chiede chiarezza sulla vera natura dell’ospedale di Cagli. In un periodo di propaganda politica, sottolinea l’importanza di comunicazioni trasparenti, specialmente su un tema così delicato come la sanità, che riguarda la vita di tutti. È fondamentale capire cosa ci aspetta davvero: l’ospedale di comunità sarà una risorsa concreta o solo una promessa?

"L’ ospedale di comunità non è un ospedale. In questi mesi di propaganda politica ci auguriamo una comunicazione chiara e onesta in particolare quando si parla di sanità, tema delicato e centrale per la vita delle persone". Con queste parole Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano e presidente dell’Unione montana del Catria e Nerone, interviene relativamente ai lavori in corso a Cagli nella struttura che dovrebbe essere operativa a dicembre 2026 verso la quale nella giornata di lunedì c’è stato il sopralluogo dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli accompagnato dal consigliere regionale dei Civici Giacomo Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piccini: "Fate chiarezza sull’ospedale di Cagli"

