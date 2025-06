Picchiato in strada a Marano 53enne in ospedale nella notte

Un 53enne è stato aggredito nella notte a Marano (Napoli); sarebbe stato picchiato da sconosciuti lungo il corso Mediterraneo. Indagini in corso sulla sua versione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggredito in strada a Marano, uomo finisce in ospedale con traumi al volto e al corpo: indagano i carabinieri - Questa notte i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. msn.com scrive