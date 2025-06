Piazzalunga rafforza la sua presenza in Lombardia con l’acquisizione di Tranai | nuova sede a Milano

Piazzalunga rafforza la sua presenza in Lombardia con l’acquisizione di Tranai, storico concessionario milanese attivo dal 1977. Con oltre vent’anni di esperienza nei servizi di logistica, movimentazione e automazione, e come dealer di punta del marchio Toyota, questa mossa segna un passo strategico nel consolidamento sul territorio. L’apertura della nuova sede a Milano rappresenta un capitolo fondamentale nel piano di crescita dell’azienda, aprendo nuove opportunità e rafforzando il suo ruolo di leader nel settore.

Piazzalunga, azienda di Sorisole con oltre vent'anni di esperienza nei servizi di logistica, movimentazione e automazione, nonché dealer di punta del marchio Toyota, ha annunciato l'acquisizione di Tranai, storico concessionario e centro assistenza attivo a Milano dal 1977. "Con l'apertura della nuova sede di Milano – spiega in una nota l'azienda di Sorisole -, Piazzalunga compie un passo importante nel proprio piano di sviluppo territoriale. L'ingresso di Tranai nel nostro network aziendale segna una nuova tappa nella crescita del gruppo e rafforza il presidio di un'area strategica per la logistica e la produzione in Lombardia".