Piazza Umberto preoccupa Ma il Comune rassicura | | L’8 agosto fine dei lavori

In un’atmosfera di apprensione, Piazza Umberto diventa il centro di discussione tra cittadini e amministrazione, che rassicura i residenti: i lavori nel cuore di Castelnuovo termineranno entro l’8 agosto, esclusa via Garibaldi. La riunione, partecipata e intensa, ha visto il presidente Andrea Baiocchi lanciare un forte messaggio di impegno, evidenziando come la comunità possa guardare al futuro con fiducia e determinazione.

Una riunione molto partecipata, in sala Suffredini, ha visto l’amministrazione comunale di Castelnuovo comunicare alle attività commerciali aderenti all’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, che il cantiere in piazza proseguirà per terminare tutti i lavori previsti (via Garibaldi esclusa) entro l’8 agosto. Nel malumore dell’assemblea, il presidente Andrea Baiocchi (foto) ha lanciato un ultimatum al sindaco Andrea Tagliasacchi. "Siamo molto delusi e arrabbiati, ma siamo anche convinti che sia inutile ora litigare con il Comune – ha affermato il presidente Baiocchi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Umberto preoccupa. Ma il Comune rassicura:: "L’8 agosto fine dei lavori"

In questa notizia si parla di: piazza - comune - agosto - lavori

Sentenza Tar su piazza del Popolo, il Comune: "Venditori abusivi non potranno tornare a operare senza requisiti" - In seguito alla recente sentenza del Tar, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria chiarisce che la decisione non consente il ritorno dei venditori abusivi in piazza del Popolo.

ERA IL 12 AGOSTO 2024 … IL COMUNE CI DIFFIDAVA A TENERE CHIUSE LE PISCINE INVERNALI IN ATTESA DI SUCCESSIVE COMUNICAZIONI .. POI UNA SERIE DI ANNUNCI DI INIZIO LAVORI “TAMPONE “ , SUCCESSIVO STOP PER PROBLEMI CO Vai su Facebook

Piazza Umberto preoccupa. Ma il Comune rassicura:: L’8 agosto fine dei lavori; Lavori di rifacimento di via Massarenti; Cantieri in città. Interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso dal 10 al 16 agosto.

Benevento, piazza Risorgimento riprende la corsa: in agosto il fine lavori - il sensibile avanzamento dei lavori è stato il sopralluogo condotto due mattine fa dal dirigente del settore Lavori pubblici del Comune Antonio Iadicicco e ... Segnala ilmattino.it