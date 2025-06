Piazza Caracciolo e dintorni il Comune istituisce l' area pedonale mercato storico Vucciria

In viale Piazza Caracciolo e nei suoi dintorni, la città si prepara a una rivoluzione culturale: nasce l'area pedonale del mercato storico Vucciria. Dopo la delibera della Giunta e l’emanazione di un’ordinanza sperimentale valida fino al 31 dicembre, questa iniziativa punta a rendere la zona più vivibile e accessibile, promuovendo un ambiente più sicuro e accogliente. Un passo importante verso una mobilità sostenibile e il rilancio del cuore pulsante della tradizione locale.

A piazza Caracciolo e dintorni, il Comune istituisce l'area pedonale mercato storico Vucciria. Dopo la delibera della Giunta, è stata emanata un'ordinanza che regolamenta la mobilità in via sperimentale fino al prossimo 31 dicembre in discesa Maccheronai, piazza Caracciolo, discesa Caracciolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Piazza Caracciolo e dintorni, il Comune istituisce l'area pedonale mercato storico Vucciria

In questa notizia si parla di: caracciolo - piazza - dintorni - comune

Pedonalizzazione di Piazza Caracciolo – Dichiarazione consigliera D’Alessandro https://ift.tt/acuF2gk Vai su X

Intesa tra la Provincia di Avellino, Palazzo Caracciolo- Piazza Liberta’ e la squadra di calcio #UsAvellino1912 per la promozione territoriale E D'Agostino rilancia per calciomercato e Stadio Vai su Facebook

Piazza Caracciolo e dintorni, il Comune istituisce l'area pedonale mercato storico Vucciria; [Comune Palermo] Pedonalizzazione Piazza Caracciolo – Dichiarazione consigliera D’Alessandro; Pedonalizzazione di Piazza Caracciolo – Dichiarazione consigliera D’Alessandro.

Piazza Caracciolo, via alla pedonalizzazione: la firma al Comune - Il provvedimento segna un passo fondamentale verso la trasformazione della piazza in uno spazio urbano più vivibile, sicuro e ... Come scrive livesicilia.it

Pedonalizzazione di piazza Caracciolo a Palermo, il Comune ha avviato l'iter - Questo provvedimento segna un passo fondamentale verso la trasformazione della piazza in uno spazio urbano più vivibile ... Si legge su msn.com