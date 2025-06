Piave 21enne si allontana per farsi un bagno e non torna più dagli amici | corpo senza vita a pochi metri dalla riva

Una tranquilla giornata sul Piave si è trasformata in una tragedia inattesa: un ragazzo di soli 21 anni si allontana per un bagno e non fa mai ritorno, trovando la morte a pochi metri dalla riva. Mentre un altro giovane, inizialmente disperso, è tornato illeso, il dramma ci ricorda quanto possa essere imprevedibile la forza della natura e l'importanza della massima prudenza. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come evitare future tragedie del genere.

Un altro ragazzo, anche lui dato inizialmente per disperso, è tornato senza problemi dal gruppo di giovani.

