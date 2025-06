Piantedosi riceve gli agenti che hanno fermato i killer di Legrottaglie | meritano una medaglia al valore

In un gesto di riconoscimento e gratitudine, il ministro Piantedosi premia con una medaglia al valore civile gli agenti di Taranto che hanno fermato i killer di Legrottaglie. Un tributo doveroso a chi ha dimostrato coraggio e dedizione nel proteggere la giustizia, assicurando responsabilitĂ e sicurezza. La loro azione rappresenta un esempio di dedizione al servizio pubblico e di impegno civico, meritando il massimo riconoscimento per il valore dimostrato.

Una medaglia al valore civile per i due poliziotti della questura di Taranto che sono intervenuti “per assicurare alla giustizia i responsabili dell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie”. La propone il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha ricevuto al Viminale, insieme al capo della polizia Vittorio Pisani, i due agenti: il vice ispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo. Nel corso dell’intervento, lo scorso 12 giugno, uno dei due rapinatori è stato ucciso e gli agenti sono stati indagati per omicidio colposo. Piantedosi riceve i due poliziotti al Viminale. «Ho voluto esprimere loro personalmente la mia sincera gratitudine e l’apprezzamento per il coraggio, la professionalitĂ , la determinazione e il senso del dovere profusi nella circostanza anche a rischio della propria incolumitĂ . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it