Piano ferie in ospedale le aziende sanitarie Asufc e Asfo tagliano fino al 30 per cento degli interventi

L’arrivo del piano ferie negli ospedali ha portato a una riduzione temporanea degli interventi fino al 30%, un provvedimento essenziale per garantire il benessere del personale sanitario. Le aziende sanitarie Asufc e Asfo si impegnano a bilanciare l’efficienza con il rispetto delle esigenze di riposo dei loro professionisti, affinché la qualità delle cure non venga compromessa. In questo delicato equilibrio, la priorità rimane sempre la salute dei pazienti.

