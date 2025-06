Piano della Juventus in vista del Mondiale per Club

La Juventus si prepara con intensità e determinazione per il suo debutto al Mondiale per Club 2025, in programma il 19 giugno a Washington. Sotto la guida di Igor Tudor, che sta affinando ogni dettaglio durante le sessioni di allenamento a porte chiuse al Greenbrier, i bianconeri sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia internazionale. Con il cuore e la strategia al massimo, la Vecchia Signora si appresta a vivere un momento memorabile.

Ultimi preparativi per il debutto mondiale La Juventus è immersa nella preparazione per il suo esordio al Mondiale per Club 2025, fissato per il 19 giugno alle 3:00 ora italiana contro l'Al Ain a Washington. Igor Tudor, al Greenbier per un allenamento a porte chiuse, sta definendo il piano bianconero,

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

