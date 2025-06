Piano casa entro l’estate i bandi per 7 aree | L’obiettivo è avviare i cantieri nel 2026

Il Piano Casa di Milano si prepara a una svolta epocale: entro l’estate, saranno bandite sette nuove aree per favorire la realizzazione di alloggi a prezzi accessibili, con l’obiettivo di avviare i cantieri nel 2026. A fine maggio, ben 24 manifestazioni di interesse sono arrivate, dimostrando un forte entusiasmo da parte di privati pronti a contribuire alla riqualificazione urbana. Scopriamo insieme come Milano sta ridisegnando il proprio volto sociale e abitativo.

Tappe forzate per il Piano straordinario per la casa del Comune. A fine maggio sono arrivate 24 manifestazioni d’interesse su sette aree messe a disposizione da Palazzo Marino di privato in grado di costruire alloggi a prezzi di vendita e di affitto accessibili per il ceto medio. Per quanto riguarda gli immobili compresi nel primo avviso esplorativo, pubblicato il 16 dicembre scorso, sono pervenute sette manifestazioni di interesse per l’area di via Sant’Elia 33 (ex Palasharp), cinque per Porto di Mare, quattro per via Demostene, tre per via San Romanello. Per quanto riguarda gli immobili nel secondo avviso, aperto il 27 febbraio, sono giunte due manifestazioni d’interesse per l’area di via Bovisasca, altrettante per Pompeo Leoni e una per via Pitagora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it