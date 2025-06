Piano casa da 600 milioni per le famiglie cosa cambia

Con un investimento di 600 milioni, il nuovo “Piano Casa Italia” si propone di rilanciare il settore abitativo e alleviare l’emergenza casa, coinvolgendo le famiglie più colpite e il ceto medio in difficoltà. Questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso soluzioni innovative e accessibili, promuovendo dignità e stabilità abitativa. Ma quali sono le novità che cambieranno concretamente la vita di milioni di italiani?

Spesso si parla di emergenza abitativa, riferita anche al fatto che ormai anche il cosiddetto ceto medio ha difficoltà a trovare una collocazione dignitosa a un prezzo accessibile. Per le fasce in difficoltà, il governo ha presentato la proposta del nuovo "Piano Casa Italia" durante il quinto Tavolo Casa organizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha parlato di un'operazione per rimettere in moto il comparto edilizio e riformarlo. Al centro del piano, un investimento iniziale da 660 milioni di euro e l'obiettivo di riordinare un sistema frammentato e poco efficiente, partendo dalla domanda reale di abitazioni e dai vincoli che oggi rallentano il settore.

