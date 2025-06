Philippe Donnet di Generali eletto per la quarta volta ' Best CEO' del settore assicurativo europeo

Philippe Donnet di Generali conquista per la quarta volta il titolo di "Best CEO" nel settore assicurativo europeo, un riconoscimento che testimonia la sua leadership innovativa e la solidità della strategia aziendale. Nell'edizione 2025 della classifica di Extel, questa menzione sottolinea l'eccellenza italiana nel panorama internazionale. Un traguardo che rafforza la posizione di Generali come protagonista di un settore in continua evoluzione, e che invita a scoprire i segreti del suo successo.

Il ceo di Generali, Philippe Donnet, si conferma per la quarta volta 'Best ceo' del settore assicurativo europeo nell'edizione 2025 della classifica annuale di Extel (ex Institutional Investor), rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell'ambito della finanza internazionale. Questo successo si riflette in diverse categorie chiave con il cfo di Generali, Cristiano Borean, riconfermato al primo posto come 'Miglior cfo' del settore assicurativo. Inoltre, il team Investor & rating agency relations di Generali si è classificato al primo posto in diverse categorie. "Siamo molto orgogliosi che la comunità finanziaria abbia ancora una volta riconosciuto l'eccezionale qualità professionale e l'impegno delle persone di Generali", ha detto Donnet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Philippe Donnet di Generali eletto per la quarta volta 'Best CEO' del settore assicurativo europeo

