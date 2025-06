Philipp Pelster in concerto ad Aquileia giovedì 19 giugno

Preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile ad Aquileia! Dopo il successo della serata inaugurale con la FVG Orchestra e il Coro Polifonico di Ruda, la stagione 2025 dei Concerti in Basilica continua con un ospite d’eccezione: Philipp Pelster, il rinomato organista della Cattedrale di Salisburgo. Il suo talento si esibirà il 23 giugno, portando note di pura emozione oltre i confini italiani. Non perdere questa straordinaria occasione!

Dopo l'inaugurazione da tutto esaurito con la FVG Orchestra e il Coro Polifonico di Ruda, prosegue la stagione 2025 dei Concerti in Basilica, organizzata annualmente dalla Basilica di Aquileia e giunta alla sua trentasettesima edizione. E il secondo appuntamento, che in realtà si sdoppia e va anche oltre confine, vedrà come protagonista Philipp Pelster, il celebre organista titolare della Cattedrale di Salisburgo, in Austria, che si esibirà mercoledì 18 giugno alle 17.30 al santuario di Sveta Gora e giovedì 19 giugno alle 20.45 nella Basilica Patriarcale di Aquileia. Pelster porterà nella doppia data di Sveta Gora ed Aquileia alcuni dei più importanti nomi della musica organistica e classica in generale, come Langlais, Ravel, Karg-Elert, Russell, Saint Saens e Rimsky Korsakov.