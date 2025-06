Pestato in discoteca ci rimette un occhio in due a processo ma solo uno viene condannato

Un'aggressione brutale in discoteca lascia un ragazzo con un occhio nero e il timore di perdere la vista, mentre quattro giovani sono coinvolti in un processo che si conclude con una sola condanna. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei locali e delle conseguenze di gesti violenti, lasciando dietro di sé interrogativi e riflessioni sulla tutela dei minori e la prevenzione degli incidenti.

ANCONA – La serata in discoteca era finita con un occhio nero per lui, malmenato da un gruppetto di ragazzi al punto che rischiava anche di perdere la vista. In quattro lo avevano preso di mira, due maggiorenni e due minorenni, tutti anconetani, mentre si trovava vicino alla consolle del dj. Poco.

