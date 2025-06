Pestaggio al Cpr di Gradisca video denuncia degli attivisti | In mutande picchiato a sangue dagli agenti

Un video scioccante rivela il pestaggio brutale di un migrante al Cpr di Gradisca, avvenuto nella notte tra il 5 e 6 giugno, durante una protesta contro una sospetta epidemia di scabbia. Le immagini mostrano agenti in assetto antisommossa che strattonano e picchiano un uomo, lasciando emergere inquietanti dubbi sul rispetto dei diritti umani. La vicenda solleva pesanti interrogativi sulla gestione delle crisi nei centri di detenzione. Continua a leggere.

Il pestaggio sarebbe avvenuto nella notte fra il 5 e 6 giugno al culmine dell'ennesima protesta nel Cpr di Gradisca per una sospetta epidemia di scabbia. Nel video si vedono gli agenti di polizia in assetto antisommossa che strattonato un migrante e lo portano di peso in una stanza dove infine sarebbe stato picchiato a sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it