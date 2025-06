Pestaggio a Gradisca denuncia della rete ‘No Cpr’ La questura smentisce

Da settimane, il Cpr di Gradisca si trova al centro di accuse e proteste riguardo alle condizioni di detenzione e ai presunti abusi. La Rete Mai più lager denuncia un violento pestaggio e una repressione dura, mentre la Questura smentisce ogni episodio di violenza. Una situazione che solleva interrogativi urgenti sulla tutela dei diritti umani e sulla trasparenza delle istituzioni. È fondamentale fare chiarezza e assicurare rispetto e dignità a chi si trova in questi centri.

"Da settimane ormai il Cpr di Gradisca è teatro di proteste per le condizioni di vita, la qualità del cibo, una sospetta epidemia di scabbia che sta via via contagiando tutti i trattenuti. La risposta è stata di dura repressione". La denuncia arriva dalla Rete Mai più lager – No ai Cpr, che sui suoi canali social pubblica il video di un presunto "violento pestaggio" nel Centro per i rimpatri friulano. Nel filmato, secondo gli attivisti "filtrato" dall'interno del centro, si vede un uomo con solo gli slip che corre tra le celle, inseguito da un gruppo di agenti in tenuta antisommossa. Una volta raggiunto, i poliziotti spingono poi l'uomo in una stanza.