Peso el tacon del buso commedia brillante al Chiostro Sant' Eufemia

Preparati a ridere senza sosta con "Peso el tacon del buso", la commedia brillante di ArteFatto Teatro, in scena al Chiostro Sant'Eufemia dal 21 al 29 giugno 2025. Un intreccio di gag esilaranti e colpi di scena ti coinvolgerà in un’esilarante saga di dinamiche familiari improbabili e avventure rocambolesche, in una corsa contro il tempo che ti lascerà senza fiato. Non perdere questa imperdibile occasione di divertirti e lasciarti trasportare dalla comicità dialettale!

“Peso el tacon del buso”, vortice di gag; Eventi del weekend a Verona.

