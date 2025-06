perugia vuole del denaro e malmena la madre

Una scena di violenza scuote Perugia: una donna di 39 anni ha aggredito e malmenato la madre, minacciandola per ottenere denaro e rubandole il telefono. L'intervento della polizia ha portato alla denuncia per tentata estorsione e percosse. La chiamata d'emergenza ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di intervenire tempestivamente contro la violenza familiare e di tutelare le vittime.

