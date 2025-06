Perugia Marianelli Rettore | Insieme per costruire l’Ateneo dell’ascolto

Un nuovo capitolo si apre all'Università di Perugia, unendo le forze per costruire un ateneo dell’ascolto e della condivisione. Il Magnifico Rettore Marianelli, con gratitudine e determinazione, ringrazia tutti coloro che hanno creduto nel suo progetto. Insieme, stiamo dando vita a un'università più inclusiva, innovativa e vicina alle esigenze di ogni studente e docente. E questo è solo l’inizio di una straordinaria avventura.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente di seguito il messaggio di ringraziamento del Magnifico Rettore dell’Università di Perugia. Grazie di cuore a tutte e a tutti, con profonda gratitudine desidero ringraziare le colleghe e i colleghi, il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici, le studentesse e gli studenti, per la fiducia che mi è stata accordata. L’elezione a Rettore dell’Università degli Studi di Perugia è un onore immenso e una responsabilità che accolgo con spirito di servizio e con la consapevolezza del lavoro che ci attende. Questa non è una vittoria individuale, ma un primo passo verso un progetto condiviso: costruire insieme l’Ateneo dell’ascolto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Marianelli Rettore: “Insieme per costruire l’Ateneo dell’ascolto”

