Perugia Calcio | Meluso al lavoro per Corsinelli e Poluzzi nel mercato estivo

Il Perugia di Mauro Meluso non si ferma e lavora con energia per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, concentrandosi su corsi e poluzzi. Nonostante le sfide del mercato estivo e le richieste elevate delle società , il club biancorosso continua a corteggiare giocatori chiave come Corsinelli, dimostrando ambizione e determinazione. La strada è ancora aperta, e tutto lascia supporre che le sorprese non siano finite.

Il diesse Mauro Meluso lavora intensamente. Gli ostacoli non mancano, perché a giugno il mercato è difficile. Le società tendono a chiedere contropartite importanti per lasciare andare i giocatori. È il caso del Gubbio che per privarsi di Francesco Corsinelli, che ha ancora un anno di contratto, vorrebbe il pagamento del cartellino. Il Perugia tiene comunque in piedi l'operazione per il terzino destro che è in cima al taccuino dei dirigenti biancorossi. Il Grifo ha pedine da reperire prima del raduno, la fine dei prestiti ha creato dei vuoti che la società sta provando a colmare in tempi brevi.

