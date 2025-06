Perugia arrestato un 20enne affiliato allo Stato islamico | era pronto a colpire anche in Occidente

In un clima di crescente preoccupazione, Perugia ha smascherato un pericolo latente: un giovane di appena 20 anni, affiliato allo Stato Islamico, pronto a colpire anche in Occidente. L'azione decisa delle forze dell’ordine ha impedito un possibile attacco, sottolineando l’importanza di un impegno costante contro il terrorismo. La minaccia rimane alta, ma la nostra sicurezza si rafforza grazie a questi interventi tempestivi.

A Perugia è stato arrestato per terrorismo oggi, mercoledì, un ventenne di origini marocchine  ritenuto affiliato allo Stato Islamico e pronto a compiere attentati anche in Occidente. L’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Perugia su richiesta della Dda, d’intesa con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, è stata eseguita dal Ros dei carabinieri. Il giovane avrebbe dato la propria disponibilità a unirsi alle fila dell’articolazione Iskp, attiva in Khorasan (una porzione di territorio tra Afghanistan, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Cina).  Le indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perugia, arrestato un 20enne affiliato allo Stato islamico: era pronto a colpire anche in Occidente

In questa notizia si parla di: perugia - stato - arrestato - affiliato

Cosmi svela: «Sono stato vicino al Cagliari in passato. Gaucci al Perugia il più grande che abbia avuto» - Serse Cosmi svela di essere stato molto vicino al Cagliari in passato, condividendo anche ricordi di Gaucci al Perugia come il più grande presidente che abbia avuto.

Era stato arrestato dalla Digos di Bologna e Ravenna l’11 aprile scorso con l’accusa di fare parte dell’Isis-K. È stato rimpatriato nelle scorse ore un cittadino tagiko di 30 anni legato all'estremismo islamico e affiliato all'organizzazione terroristica dello Stato Isla Vai su Facebook

Perugia, arrestato giovane affiliato allo Stato islamico: il blitz e il materiale di propaganda; Perugia, arrestato un 20enne affiliato allo Stato islamico: era pronto a colpire anche in Occidente - LaPresse; Terrorismo, blitz dei ROS a Perugia: arrestato un giovane affiliato all’ISIS-K.

Perugia, arrestato giovane affiliato allo Stato islamico: il blitz e il materiale di propaganda - Farebbe "organicamente" parte dell'organizzazione terroristica "Stato islamico" il ventenne di origine marocchina arrestato a Perugia dai carabinieri del Ros con il supporto del comando provinciale di ... repubblica.it scrive

Perugia, arrestato affiliato all'Isis pronto a colpire in Occidente - (LaPresse) Pronto a colpire anche in Occidente per conto dello Stato islamico, dopo aver dato la propria disponibilità a unirsi alle ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com