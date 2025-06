Perugia 20enne arrestato per terrorismo | aveva aderito allo Stato islamico Tre settimane fa un altro caso

Un giovane marocchino di 20 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di terrorismo, dopo aver aderito allo Stato Islamico e al suo progetto terroristico. L’operazione, condotta dai carabinieri del Ros, evidenzia come il radicalismo si annidi anche nelle giovani menti, mettendo a repentaglio la sicurezza della comunità. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di minacce che richiedono attenzione e fermezza.

Aveva aderito allo Stato islamico e “al progetto terroristico di quella struttura, verso la quale ha messo a disposizione le proprie capacità”. Un 20enne di origine marocchina è stato arrestato a Perugia da carabinieri del Ros con il supporto del comando provinciale di Perugia. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Perugia su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L’uomo, tra le altre cose, ha pubblicato materiale “propagandistico e istigatorio esplicitamente riconducibile allo Stato islamico”. Tre settimane fa sempre a Perugia il caso di un 24enne, cittadino italiano e incensurato, arrestato con le stesse accuse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

