Personale educativo taglio di 19 unità per il 2025 26

Il mondo dell’istruzione si prepara a un importante cambiamento: il personale educativo subirà un taglio di 19 unità per l’anno scolastico 2025/26. In un incontro presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito lo scorso 17 giugno, sindacati e istituzioni hanno discusso le nuove prospettive per l’organico di diritto. Scopriamo insieme cosa comporta questa decisione e quali saranno le ripercussioni sul sistema scolastico italiano.

Il 17 giugno 2025 si è svolto un incontro presso il Ministero dell’Istruzione e del merito, durante il quale le organizzazioni sindacali sono state convocate per ricevere l’informativa sull’organico di diritto relativo al personale educativo per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Personale educativo, taglio di 19 unità per il 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: personale - educativo - taglio - unità

Convitti, la UIL Scuola RUA chiede interventi urgenti sugli organici del personale educativo - La UIL Scuola RUA ha inviato una lettera il 16 maggio 2025 ai vertici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, esprimendo preoccupazione per le criticità degli organici del personale educativo nei convitti.

Isabella Conti, assessore regionale all’Istruzione, alla Festa dell'Unità di Soliera ha illustrato le novità allo studio: «La revisione parte dalle difficoltà delle famiglie davanti a un periodo estivo lungo tre mesi». Ma gli albergatori della Romagna sono contrari Vai su Facebook

Personale educativo, taglio di 19 unità per il 2025/26; Organici 2025/2026: definite le dotazioni del personale educativo; Organici personale educativo 2025/26: crescono i tagli e le preoccupazioni dei sindacati.