Personale educativo in sciopero i sindacati | Condizioni insostenibili servono risposte concrete

Il personale educativo dei servizi per l'infanzia di Genova sceglie di scioperare, denuncando condizioni insostenibili e una cronica carenza di organico che mette a rischio la qualità dell’assistenza per i piccoli. Venerdì 20 giugno 2025, le loro voci si alzeranno per chiedere risposte concrete e urgenti alle istituzioni. È tempo di ascoltare e agire, per garantire un futuro migliore ai nostri bambini e a chi si prende cura di loro.

Venerdì 20 giugno 2025 il personale dei servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni del Comune di Genova incrocia le braccia per l’intera giornata. A promuovere lo sciopero è la funzione pubblica Cgil, che denuncia “la drammatica e invariata situazione legata alla cronica carenza di organico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Personale educativo in sciopero, i sindacati: "Condizioni insostenibili, servono risposte concrete"

