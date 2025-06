Personale del pronto soccorso aggredito la Cisl | Da tempo chiediamo sicurezza e non riceviamo risposte

Preoccupati e indignati, continuiamo a chiedere un cambiamento reale per garantire la sicurezza di chi lavora nel pronto soccorso. La Cisl Fp Romagna condanna con fermezza l'ultima violenza a Rimini, rivolgendo il proprio sostegno alla vittima e ribadendo l’urgenza di misure efficaci. È ora di ascoltare le nostre richieste e mettere in atto interventi concreti per proteggere chi dedica la propria vita al servizio degli altri.

La Cisl Fp Romagna esprime la propria ferma condanna per l'ennesimo grave episodio di violenza verificatosi presso il Pronto Soccorso di Rimini, dove un'operatrice sanitaria è stata brutalmente aggredita. "A lei va il nostro messaggio di solidarietà e vicinanza, insieme al ribadire con forza la.

