Perseguita l' ex dopo la rottura giudizio immediato per 36enne

Un episodio che desta preoccupazione scuote Castel Volturno: A.C., 36enne, è stato accusato di stalking nei confronti dell’ex moglie, portando alla richiesta di giudizio immediato. La procura non tollera comportamenti persecutori e si impegna a tutelare la vittima con fermezza. L’attenzione delle autorità resta alta: la giustizia farà luce sulla vicenda, garantendo che chi sbaglia risponda delle proprie azioni.

Richiesta di giudizio immediato per A.C., 36enne di Castel Volturno residente a Cancello ed Arnone accusato di stalking ai danni dell'ex moglie. E' quanto richiesto al gip sammaritano il sostituto procuratore Paola Da Forno nei confronti del 36enne, assistito dall'avvocato Ferdinando Letizia.

