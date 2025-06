Perla Verde blindata per l' arrivo di Can Yaman Il divo turco presenterà in anteprima ' Sandokan'

Il ritorno di Can Yaman sulla Riviera romagnola sta suscitando grande fermento tra fan e media, con un’anticipazione esclusiva: la presentazione in anteprima di Sandokan, la nuova perla verde blindata, che segnerà il suo atteso ritorno. Dopo due anni di assenza, l’attore turco, noto per “Viola come il mare”, si prepara a conquistare ancora una volta i cuori degli appassionati. Ma quale segreto si cela dietro questa straordinaria sorpresa?

Fin da quando, due anni fa, aveva fatto la propria comparsa sui lidi riminesi catturando l'attenzione di media e fan, il ritorno di Can Yaman nella Riviera romagnola era tra i più attesi. È notizia di poche ore fa che l'attore turco, celebre per aver preso parte a produzioni quali "Viola come il.

