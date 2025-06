Perin Juve altri due club di Serie A piombano sul portiere! La risposta del bianconero è chiara | ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

Il futuro di Mattia Perin si fa sempre più incerto tra le sirene di Bologna, Sassuolo e un possibile interesse del Milan. La Juventus, con una decisione ormai prossima, aspetta con attenzione gli sviluppi, consci delle ambizioni del portiere di trovare una collocazione che possa valorizzare al meglio le sue qualità. Quale sarà la mossa definitiva? Restate con noi per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda.

Perin Juve, altri due club di Serie A piombano sul portiere: gli aggiornamenti sul futuro dell’estremo difensore. Quale sarà il futuro di Mattia Perin? Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il portiere della Juve è monitorato da Bologna e Sassuolo ma starebbe aspettando l’offerta di una squadra più importante. Negli scorsi giorni si era parlato dell’interesse del Milan. PAROLE – «Il Bologna ha chiesto informazioni su Mattia Perin se Skorupski parte. Il Sassuolo aveva mostrato interesse, ma il portiere della Juve è in attesa di una società più importante». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juve, altri due club di Serie A piombano sul portiere! La risposta del bianconero è chiara: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. Novità sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

