Pericoli a Filippone | griglia stradale totalmente divelta e sfondata

I residenti del quartiere Filippone a Chieti convivono da oltre un anno con un grave rischio: una griglia stradale divelta e sfondata all’incrocio tra via Grifone e via Di Matte. Questa situazione insostenibile mette a rischio pedoni, automobilisti e ciclisti, creando una vera e propria emergenza di sicurezza pubblica. È ora che le autorità intervengano per ripristinare quanto prima la sicurezza di questa zona.

Una situazione divenuta insostenibile quella vissuta dai residenti del quartiere Filippone a Chieti. All'incrocio tra via Grifone e via Di Matte, da oltre un anno, vi è una griglia stradale totalmente divelta e sfondata per oltre la metà della sua lunghezza.

