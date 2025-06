Pergamene e arte contemporanea Extra nuova mostra a Perugia

Immergiti in un affascinante viaggio tra passato e presente nelle sale di Palazzo Baldeschi, dove pergamene antiche prendono vita attraverso l’arte contemporanea. La mostra “Extra. Segni antichi/Visioni contemporanee” della Fondazione Perugia, curata da Marco Tonelli, crea un dialogo vibrante e fantasioso, rendendo queste preziose testimonianze storiche incredibilmente attuali e coinvolgenti. Un’occasione unica per scoprire come il passato possa ispirare il nuovo, fino al 6 gennaio.

Un dialogo senza tempo, spesso colorato e fantasioso, si snoda nelle sale di Palazzo Baldeschi. Merito della nuova, intrigante mostra di Fondazione Perugia, “Extra. Segni antichiVisioni contemporanee“ curata da Marco Tonelli e visibile fino al 6 gennaio. Un progetto che nasce dal desiderio di valorizzare, far conoscere e, perché no, rendere contemporanee le preziose pergamene della Collezione Albertini, acquistata da Fondazione Perugia nel 2024: circa 1700 copertine in pergamena datate tra il XIII e il XV secolo, decorate e dipinte, che avvolgevano antichi registri comunali, notarili e amministrativi, appartenuti a podestà, capitani del popolo, giudici e sindaci del Comune di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pergamene e arte contemporanea “Extra“, nuova mostra a Perugia

