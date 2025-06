Perdita d' acqua ad Aci Catena lavori in corso nella frazione di San Nicolò

a un intervento urgente per riparare la perdita d’acqua che sta interessando la frazione di San Nicolò ad Aci Catena. Per garantire un intervento efficace e sicuro, è stato temporaneamente sospeso il servizio nella zona, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la normale distribuzione e minimizzare i disagi alla comunità. La vostra pazienza e collaborazione sono fondamentali: vi ringraziamo per la comprensione mentre lavoriamo per risolvere il problema.

"Per consentire l’individuazione della perdita d’acqua e risalire con esattezza al punto di rottura della condotta, si è resa necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nella parte bassa del paese, nella frazione di San Nicolò. I disservizi registrati in queste ore sono direttamente legati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Perdita d'acqua ad Aci Catena, lavori in corso nella frazione di San Nicolò

ACI CATENA, EMERGENZA IDRICA A SAN NICOLÓ: VIA AI LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE La Sindaco Margherita Ferro ha informato la cittadinanza di un importante intervento in corso per fronteggiare una perdita idrica nella parte bassa del paese.