Perdita d’acqua a Gerenzano | cede l’asfalto in via Berra

Un’improvvisa perdita d’acqua a Gerenzano ha causato il crollo dell’asfalto in via Berra, creando preoccupazione tra residenti e commercianti. Il cedimento, avvenuto nel pomeriggio del 18 giugno, ha trasformato il manto stradale in un pericoloso varco di circa dieci centimetri, probabilmente a causa di una fuga dall’acquedotto. Sul luogo sono intervenuti immediatamente la Protezione civile e le autorità competenti per garantire la sicurezza e avviare i lavori di riparazione.

Nel pomeriggio di oggi, 18 giugno, un improvviso cedimento dell’asfalto a Gerenzano ha creato allarme tra residenti e attività commerciali della zona. E’ successo in via Carlo Berra, dove si sarebbe originata una perdita dall’acquedotto che avrebbe fatto franare il sottosuolo generando un varco di circa dieci centimetri. Sul posto sono intervenuti la Protezione civile, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: perdita - gerenzano - asfalto - berra

Perdita d’acqua a Gerenzano: cede l’asfalto in via Berra; Cede l’asfalto, probabile perdita d’acqua.

Messina. Perdita d’acqua sulla Panoramica - 8726275: “Copiosa perdita d’acqua sulla Panoramica dello Stretto, nei pressi dello svincolo per Pace. msn.com scrive

Gerenzano, camion perde il carico di soda caustica: intervengono i vigili del fuoco - Gerenzano, 16 luglio 2024 – Un improvviso sversamento di soda caustica sull’asfalto, uscita da un collo che un camion stava trasportando. Come scrive msn.com